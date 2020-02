L'ESPOSIZIONE

Il Mare della Tranquillità è lì sotto, al di fuori dell'oblò. Ci si muove lentamente, mentre la superficie della Luna, sulla quale il sole proietta l'ombra del Lem, il modulo lunare, si avvicina poco a poco. La velocità diminuisce ma il motore va impiegato al minimo perché - maledizione - il carburante è sempre più scarso e il punto dell'allunaggio previsto è troppo scosceso per arrischiare la discesa. Bisogna cercare in fretta un altro punto, con un occhio alla spia del serbatoio e i messaggi in cuffia che da Houston indicano un allarme imprevisto. Ci metteranno diversi minuti, dalla sala di controllo, a dire che è tutto ok, che quell'allarme va ignorato mentre la superficie grigia e polverosa della Luna si avvicina sempre di più e il combustibile è ormai quasi a zero.

VIAGGIO VIRTUALE

Si erano allenati per tre anni, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, per quell'ultimo viaggio sul Lem che li avrebbe portati sulla Luna. Tre anni e una vita come piloti militari, selezionati fra decine di aspiranti astronauti, per sbarcare sulla Luna. E oggi siamo lì a rivivere quella stessa sensazione, a cinquant'anni di distanza e nessuna preparazione fisica e tantomeno tecnica alle spalle. A renderlo possibile è l'installazione Moon Landing messa a punto per Lunar City, la mostra temporanea aperta all'M9 di Mestre in occasione dei cinquant'anni dello sbarco sulla Luna. Un visore Oculus di realtà virtuale porta il visitatore all'interno del modulo lunare, grazie a una coproduzione fra M9 e Virtual Immersions in Science, uno spinoff della Scuola Normale Superiore di Pisa. C'è voluto quasi un anno per sviluppare l'applicazione, in una versione semplificata a misura di studente o di adulto digiuno di astrofisica e di pilotaggio. A partire dal 1. febbraio, quattro postazioni rendono possibile l'allunaggio a bordo del Lem manovrando un normale joystick. A guidare il visitatore c'è una guida acustica, mentre in cuffia si odono i dialoghi originali fra la sala di controllo di Houston e l'equipaggio. Ma per chi è alla guida del modulo non c'è da distrarsi: fuori dall'oblò la superficie lunare si avvicina, mentre bisogna variare l'inclinazione del veicolo e azionare i retrorazzi per rallentare la velocità. Ma con parsimonia, perché il carburante scarseggia.

All'esterno, nel mondo reale, chi attende il proprio turno può cimentarsi con altre esperienze. Una passeggiata sulla superficie lunare, attraverso un altro visore e un joystick che consente di saltellare fra il Lem e la bandiera americana piantata da Armstrong; oppure una visita in assenza di gravità all'interno della navicella Columbus, dove un oblò permette di uscire per una passeggiata spaziale. Per le scolaresche e le famiglie che, soprattutto nel weekend, visitano Lunar City, è come vivere nello spazio. Questa del resto, come sottolinea il direttore di M9 Marco Biscione, «non è una mostra, come M9 non è un museo: si tratta piuttosto di un'esperienza che racconta la storia attraverso la realtà virtuale». Ma Lunar City non si limita a guardare al passato: «Grazie alla collaborazione con l'Agenzia spaziale europea - prosegue Biscione - l'esperienza guarda al futuro, a una missione su Marte che potrebbe partire proprio dalla Luna». E per questo fra i simulatori della realtà virtuale è presente un modello della serra spaziale: un'azienda tedesca l'ha prodotta per sperimentare la produzione di vegetali per rendere autosufficiente l'equipaggio dal punto di vista alimentare. E da oggi si apre un ciclo di incontri con scienziati e artisti, da Paolo Nespoli a Leo Ortolani, per parlare della Luna e dell'avventura dell'uomo nello spazio. Nel frattempo, all'interno del Lem virtuale, qualcosa è andato storto: i retrorazzi hanno provocato una scarica di sassi che hanno compromesso l'allunaggio. Bisogna ricominciare da zero, ma in cuffia arriva comunque il rassicurante messaggio di Armstrong: «Eagle has landed», l'uomo è sbarcato sulla Luna.

Alberto Francesconi

