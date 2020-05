Da lunedì possiamo andare a trovare i nostri congiunti. Li vedevamo da remoto, se possibile, ma non dal vivo. Tra i tanti sacrifici e i tanti diritti negati che la pandemia ci ha imposto e sottratto, i nostri affetti sono stati, nostro malgrado, dolorosamente compressi, ridotti. La dura realtà del contagio ha inciso sui nostri desideri. Di questi non si può fare scorta, come con la farina sparita, nei primi giorni dell'epidemia, dagli scaffali dei supermercati. Quando si è annunciato da parte del governo che sarebbe stato possibile incontrare i propri congiunti, a qualcuno è sorto il dubbio: chi sono? I miei vecchi genitori che magari abitano altrove da dove risiedo? O i nostri figli? La persona con cui ho un legame affettivo forte e stabile che, per ragioni varie, non ho potuto vedere da quando è esploso il contagio? Obiezioni e dubbi sensati, se consideriamo in quanti modi diversi oggi consideriamo possibile fare famiglia. Non più un solo modello, come avveniva in passato, grazie anche ad una visione religiosa del sacramento del matrimonio che il cattolicesimo aveva instillato nella coscienza di intere generazioni. Come nel caso di gran parte delle genti venete. Lo stare assieme fra due persone che dicono di amarsi prende oggi diverse forme. Le coppie di fatto costituiscono una di tali forme. Ad esempio, in Veneto, sono il 10% del totale delle unioni familiari pari a due milioni nel 2019 - con un incremento di quattro punti rispetto a dieci anni fa. Non è che il matrimonio sia passato di moda. Spesso una coppia decide di rinsaldare il proprio rapporto affettivo con il matrimonio civile in occasione dell'arrivo del primo figlio. Il rito civile, intanto, ha ormai superato quello religioso. Può non piacere la parola secolarizzazione, ma solo questo dato la dice lunga di come sia mutata la mentalità collettiva e di quanto sia diminuita l'influenza del cattolicesimo. Nel sondaggio di questa settimana appare evidente. Anche fra gli assidui frequentatori della chiesa, quasi la metà ritiene che dovrebbe avere gli stessi diritti delle persone sposate. Lo scarto fra chi non è praticante o è un cattolico a modo suo (crede e partecipa con gradi ampi di discrezionalità individuale), da un lato, e chi, invece, frequenta regolarmente la messa domenicale, dall'altro, è talmente ampio da non lasciare molti dubbi sul cambiamento culturale avvenuto nelle regioni del Nordest. Magari una parte della popolazione non lo condivide. Spesso noi di una certa età ci diciamo: non si usa più sposarsi! Può non piacerci; tuttavia, abbiamo imparato ad accettare che anche per ciò che sembrava sacro e immutabile mettere su famiglia come Dio comanda vale il principio che ogni persona è libera di scegliere la via che ritiene più giusta (o conveniente?) per lei o lui.

