Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Da lunedì 13 a domenica 19 dicembre arriva a Venezia la Venice Cocktail Week, un'intensa settimana di incontri e condivisione nei migliori 26 cocktail bar della città (dal Florian al Quadri, da Amo al Londra Palace, dal Mercante al The Bar dell'Aman Venice), per mettere in luce i locali veneziani sotto un'ottica nuova, diversa da quella che siamo abituati a conoscere. Nei 7 giorni del festival ogni Cocktail Bar VCW21 darà vita a una...