L'immagine di un'Italia in lotta con il coronavirus, i canti liberatori e di speranza eseguiti ai balconi non hanno lasciato indifferenti i musicisti. In tanti hanno voluto dare il loro sostegno all'Italia, far sentire la loro vicinanza. L'ultima in ordine cronologico è stata Joan Baez (foto) che ispirata proprio dalle immagini dei flash mob sui balconi, come spiega lei stessa, ha interpretato in italiano sul suo profilo Facebook un classico che già cantava negli anni Sessanta, Un mondo d'amore. Come Bono che sull'onda dell'emozione ha invece scritto una canzone dal titolo Let your love be known «per gli italiani che l'hanno ispirata... per gli Irlandesi... per chiunque è in difficoltà e continua a cantare. Per medici, infermieri, operatori in prima linea». Anche i Pearl Jam, che sarebbero attesi a Imola a luglio, hanno testimoniato solidarietà e hanno invitato i fan a «stare a casa». Il gruppo statunitense ha pubblicato sul suo profilo Facebook la lettera di un fan di Bergamo sulla drammatica situazione nella città, accompagnandola con il commento «Tutto il nostro amore per i nostri amici italiani».

