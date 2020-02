FIERA

Parte in perfetto orario mercoledì 26 febbraio (mercoledì delle ceneri) e andrà avanti fino a domenica 1 marzo (giovedì 27 escluso) la ormai tradizionale Fiesta da la renga agli amici a Istrago (Pn) dove, rispettando un appuntamento ormai pluridecennale, Carla, Mauro e family prepareranno un menu dedicato all'aringa, nel rispetto dell'avvio dei quaranta giorni di magro previsti dalla Quaresima alla fine delle esagerazioni del Carnevale. Per info e prenotazioni, oppure per asporto (aringhe, baccalà alla vicentina o mantecato), chiamare lo 0427/2155.

Anche a Musile di Piave (Ve), all'Antica Trattoria Alla Fossetta, il mercoledì delle ceneri sarà, come sempre, una giornata speciale perché viene celebrata immancabilmente, anno dopo anno la Giornata mondiale dea Renga, protagonista del tradizionale menu di magro che avvia la Quaresima. Partendo dal tortino di patate con aringa e alici, proseguendo con il baccalà mantecato, le sarde in saor, i bigoli fatti in casa con la loro salsa, il baccalà in umido con polenta, il sorbetto alla pesca. In abbinamento il Lison classico docg bio dell'azienda Le Carline di Pramaggiore, il Grapariol Veneto igt (uva rabosina bianca) dell'azienda Barbaran di Zenson di Piave ed il Tai Rosso Colli Berici doc ( ex Tocai Rosso). Menu a 40 euro a persona. (Prenotazioni entro questa sera. Telefono: 0421/330296).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA