(md) Il meteo non concede tregua e gli organizzatori dei Mondiali di Cortina hanno recepito già ieri pomeriggio le indicazioni per la giornata di oggi, con il segnale di allerta lanciato dalla Regione, per tempo perturbato, specie in mattinata, quando sono previste precipitazioni estese. Il limite delle nevicate è fra 900 e 1200 metri. Saranno probabili anche rovesci e occasionali temporali in pianura. Nel pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni e successiva cessazione. Da domani quindi, finalmente, il tempo dovrebbe diventare ideale per le gare: sereno e freddo. Toccando ferro, dunque, i Mondiali dovrebbero mettersi al bello. Per avere la massima accuratezza delle previsioni, determinanti per l'organizzazione di un evento di rilievo, Fondazione Cortina 2021 si avvale di una squadra di tecnici dei servizi meteorologici locali di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano. A coordinare il tutto è il servizio neve e valanghe dell'Arpav Veneto, sede ad Arabba di Livinallongo, con un'esperienza pluriennale nella meteorologia per eventi sportivi. Gli esperti producono ogni giorno un bollettino specifico per la zona di Cortina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA