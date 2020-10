9L'INTERVISTA

È iniziato con la proiezione del primo lungometraggio da regista di Lorenzo Mattotti, fumettista, sceneggiatore ed illustratore di fama internazionale, la decima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival 2020. L'opera, intitolata La famosa invasione degli orsi in Sicilia e ispirata al celebre romanzo di Dino Buzzati, è già stata proiettata a Cannes e Locarno. All'evento ospitato dalla Fondazione Querini Stampalia - una delle nove istituzioni veneziane, oltre allo storico Auditorium Santa Margherita, che contribuiscono a questa edizione diffusa del festival era presente anche l'autore. Lorenzo Mattotti, che non ha perso il legame tutto personale con la Serenissima nato negli anni dell'università: una passione che ha riversato non solo nel suo recente volume Venezia. Scavando nell'acqua (2011), ma soprattutto nel tono internazionale usato nel manifesto dell'edizione 2020.

Quale è il significato del suo manifesto?

«Lo sguardo in camera, il globo nel segno del carattere internazionale del festival, la scrittura come il futuro in divenire dei giovani registi che partecipano. Il regista è come un alchimista che scrive la sua visione del mondo spiega Mattotti -. Un'immagine deve essere abbastanza misteriosa e nello stesso tempo accattivante perché possa affascinare, attirare l'occhio'. Una immagine deve avere la sua potenza educativa da sola, un manifesto per la strada deve attirare l'attenzione, anche in maniera molto distratta. Spero sempre che le mie immagini abbiano questa forza».

Grazie al festival dei corti di Ca' Foscari è tornato a Venezia. Le mancava?

«Ho accettato volentieri di disegnare il manifesto dello Short: adoro Venezia, ho studiato qui Architettura, sono tornato a viverci due mesi per scrivere il libro e ho un sacco di amici. Appena posso ci torno con molto piacere, è la città che col tempo amo di più. Forse quando ero studente non l'apprezzavo poi così tanto, però è una città che mi ha dato tanto nella contemplazione, nella visione, nella luce. Il libro è il mio grande omaggio a Venezia. Ogni tanto mi viene voglia di ambientare una storia a Venezia, vediamo in futuro. Bisogna trovare il giusto soggetto e soprattutto devo poter dare la mia visione personale. Ora c'è una storia molto bella di Manuele Fior».

Nella sua quarantennale carriera di illustratore, ha collezionato una lunga serie di premi molto prestigiosi. Come si è avvicinato al fumetto?

«La mia passione è raccontare con le immagini disegnate ed è una passione che ho fin da ragazzino: copiavo i fumetti e i disegni di grandi disegnatori. Mi sono poi iscritto ad Architettura e quando avevo qualcosa di pronto andavo a mostrarlo ad Hugo Pratt e ai grandi maestri del fumetto. La mia fortuna è stata quella di essere venuto a contatto con altri disegnatori di fumetti che mi hanno dato consigli e mandato in una agenzia a Milano. E piano piano, facendo una grande gavetta, ho cominciato a pubblicare. Potevo studiare a Venezia e disegnare. All'inizio ho disegnato molto in bianco e nero e già allora sentivo che mi apparteneva una linea fragile, tremolante sul foglio. Via via ho sperimentato il colore, gli acrilici, e dalle tavole sono passato ai grandi quadri. Ora per me è un momento di grande libertà, e il mio è un disegno di confine. Senza cadere nello spettacolare».

Pensa di fare altri film?

«Per adesso non lo so. È stata una grande esperienza, una sorta di miracolo, è stato molto lungo produrlo, ben sei anni. Ora sto cercando di riposare disegnando liberamente. Ho appena presentato un libro sulla Patagonia, con i disegni dei miei viaggi, tra un mese uscirà un libro sulla favola di Aladino, con i testi di Nadia Terranova, e ho disegnato una speciale tazzina Illy Art Collection dedicata a Barcolana. Questo Covid mi ha obbligato a tornare nel mio studio e a disegnare come non facevo da un po' di tempo».

Daniela Ghio

