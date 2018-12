Da Feltre ad Agordo le tappe dei sapori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un tempo, prima dell'autostrada di Alemagna (data di apertura, 1972) da Venezia la trasferta in montagna era un vero e proprio viaggio: 3 ore e mezza per arrivare in Cadore, quasi quattro per salire a Cortina. Nel viaggio, dunque, era compresa una sosta, se non addirittura un paio, anche perchè le auto, allora, non erano confortevoli come adesso e, insomma, almeno una fermata era immancabile. Oggi, che in meno di un'ora e mezza si arriva in Cadore e in meno di due a Cortina, il rito della tappa ha perso la sua ragione di essere. Ed è un vero...