Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OMAGGIOUn antidoto al rancore. In un mondo che si sta affezionando pericolosamente all'odio. Così Cristiano De Andrè legge il progetto Deandrè#Deandrè. Storia di un impiegato, opera rock divenuta film proiettato ieri (con concerto dal vivo) in anteprima fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e in uscita al cinema il 25 ottobre. Il docufilm racconta la nascita dell'album, anno domini 1973 ma anche il rapporto complesso tra...