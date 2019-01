Da domani la prevendita dei biglietti per Ligabue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A gennaio un nuovo singolo, a marzo il nuovo album, in estate il nuovo tour negli stadi: per i fan di Luciano Ligabue, il 2019 è un crescendo di emozioni. Nel Nordest il culmine martedì 9 luglio, quando il rocker di Correggio salirà sul palcoscenico dello Stadio Euganeo di Padova. La tournée si intitola Start Tour 2019, dal nome dell'ultimo disco di inediti dell'idolo di Balliamo sul mondo e Certe notti, il dodicesimo della sua lunga e fortunata carriera, la cui uscita è programmata per venerdì 8 marzo. Dieci nuove canzoni, tra le quali...