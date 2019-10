Da Dix a Avati il programma del Festival delle Idee

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si è aperta ieri all'M9 di Mestre la prima edizione del Festival delle idee dedicato al secolo delle innovazioni che proseguirà fino a domenica. Ad aprire i 4 giorni di eventi la presentazione del rapporto Quattro Venezie per un Nordest, illustratp da Paolo Costa (nella foto), ex sindaco i Venezia e coordinatore della ricerca, in un dibattito con Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, moderato da Davide Scalzotto, capo della redazione di Venezia del Gazzettino, e Alessandro...