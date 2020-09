DA CORTINA AD ANNONE

L'azienda Bosco del Merlo di Annone Veneto (Venezia) inaugura l'autunno con un'esclusiva cena aperta al pubblico in programma nella Villa di Casa Paladin: domani, dalle 20.15, sarà Graziano Prest, patron del ristorante Tivoli di Cortina d'Ampezzo (Belluno), una stella Michelin, a firmare l'inedito menu degustazione abbinato alle riserve del caveau dell'azienda, per un incontro tra i sapori della Perla delle Dolomiti e l'unicità enologica dei vini Bosco del Merlo. Passeggiata nel Bosco sarà il fil rouge della serata, viaggio nella magia dei sapori autunnali. Il menu prevede: Filetto di salmerino con riduzione dedicata e timo in abbinamento con il Sauvignon Blanc Turranio Bosco del Merlo annata 2019, il Riso alle erbe di montagna con salsa di foie gras e finferli in abbinamento al Sauvignon Blanc Turranio Bosco del Merlo annata 2010, la Tartare e Tataki di cervo, Puccia di Cortina, crumble di porcini secchi, erbe selvatiche e chips croccanti abbinata al Refosco dal Peduncolo Rosso Roggio dei Roveri annata 2016, il Filetto di capriolo alla Wellington con speck e porcini in abbinamento al Rosso Riserva Vineargenti annata 2007, lo Strudel di mele stratificato in vetro abbinato al Verduzzo Passito Soandre annata 2004. Per finire con l'Agricanto Paladin. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla regolamentazione in corso. Il costo della cena è stato fissato in 100 euro. Info e prenotazioni: 0422/768167.

© RIPRODUZIONE RISERVATA