VENEZIA Tempo di bilanci anche per la raccolta fondi della Confartigianato Venezia, istituita per aiutare gli associati rimasti a terra per i danni causati dall'acqua alta di novembre. Una sottoscrizione che, a differenza delle altre, ha anche il suggello di Casa Savoia, per l'interessamento personale del principe Emanuele Filiberto. Oltre 20mila euro sono arrivati direttamente dalla iniziativa promossa da quest'ultimo e realizzata attraverso le donazioni arrivate da tutto il mondo dalle Dame e i Cavalieri degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia.

«Insieme al contributo- scrive il provipe in una lettera - la Famiglia Reale Italiana desidera formulare alla città del Leone di San Marco i migliori auspici per un prospero futuro, esprimendo l'intenzione di presto tornarvi in visita».

Con la sottoscrizione cavalleresca la raccolta fondi di solidarietà promossa dalla Confartigianato si è chiusa a 60mila euro, ed a breve si aprirà il bando per la redistribuzione della somma.

«Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti quelli che hanno contribuito a questa raccolta fondi ha detto il direttore dell'associazione, Gianni De Checchi e alla generosità, prima espressa in intenzioni e poi maturata con una importante donazione, del principe Filiberto di Savoia, che con questo gesto ha reso tangibile oltre le parole il suo affetto alla Città d'acqua». Per quanto riguarda il bando, che prevede dei requisiti di base, i criteri d'assegnazione saranno determinati da un apposito Regolamento che a seconda dei danni subiti, la presenza o meno di altri contributi e altri parametri, tra i quali l'età dell'artigiano (saranno agevolati i giovani) prevederà dei punteggi d'assegnazione. I contributi saranno poi consegnati nel corso di una manifestazione pubblica a cui saranno invitati tutti gli artigiani ma anche tutti i donatori e che si terrà entro marzo.

