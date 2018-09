Da Carlo Scarpa all'artigianato, Venezia celebra il vetro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALParte domenica 9 settembre con oltre 180 appuntamenti, il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno, la seconda edizione di The Venice glass week, il festival internazionale dedicato all'arte vetraria, promosso da Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Cini/Le stanze del vetro, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano. Dal 9 al 16 settembre Venezia, Murano e per la prima volta Mestre saranno animate da mostre visite guidate, gare podistiche, conferenze workshop,...