Da Bollywood al cibo cinese È festa d'Oriente a Padova

L'APPUNTAMENTOIn Italia l'Oriente fece irruzione negli anni Sessanta con i film di Kung Fu dai titoli improbabili come Con una mano di spezzo con due piedi ti rompo, non esattamente quanto di meglio poteva trasmettere la cultura della Cina e dintorni. Oggi è tutto più a portata di mano. Dall'India al Giappone, dalla Tibet alla Thailandia, tutto concentrato in 5 stand e in sei giorni (oggi e domani e il 14, 15 e 16 dicembre), dalla cucina all'abbigliamento, dalla teatro alla gioielleria, dai mobili alle armi antiche. Anche se non mancheranno,...