DA BALLOTTA

È per lunedì 3 agosto l'appuntamento con Made in Torreglia. Evento organizzato nella cittadina ai piedi dei Colli Euganei. A fare da motore alla macchina enogastronomica che ha coinvolto pure altre attività commerciali e di servizi aderenti all'associazione Torreglia Shopping, Fabio Legnaro, della Antica Trattoria Ballotta, e tutto il suo staff. Al centro della serata la buona tavola, il buon bere e la cornice della serena convivialità. All'ingresso dell'ampia Corte dell'Antica Trattoria Ballotta, primo bonus per una serata in sicurezza, dopo aver formalizzato l'ingresso con il pagamento del ticket di euro 35 tutto incluso, si potrà trovare chi serve l'aperitivo, i drink, i vini, le bevande, e le sfiziosità fatte in Torreglia.

Nella Corte, non a caso intitolata al fondatore dell'Accademia Italiana della Cucina, Orio Vergani, in azione ci saranno i cuochi ristoratori, pizzaioli e colleghi dei Legnaro che, anche da buoni amici, hanno accolto, condividendo pienamente, l'invito per la serata evento. Protagonisti: Antica Trattoria Taparo con il prosciutto e il cren; la trattoria Afzenda con la tartare; la trattoria La Tavolozza con il gran fritto; Dario Ricevimenti Banqueting con la paella; la macelleria Padovan e la grigliata di carne; la macelleria Armando con gli hamburger; il panificio pasticceria La Torre; il panificio Desiderato con panificati e biscotti; Enoteca PerBacco con gli aperitivi; Pizzeria Time-Out e le sue pizze; Osteria Volante con selezione formaggi; Ortofrutta e Freschi da Silvia; Caffè Suez, caffè; Maeli wines; Cantina Quota 101; Vini Giovanni Bregolato ; Luxardo spirits. Registrazione solo su prenotazione e con numero contingentato a raggiungimento della quota di ingressi previsti dalle norme di distanziamento.

