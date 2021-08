Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

D'estate la moda diventa anche un discorso da spiaggia, non fosse altro per commentare i nuovi costumi da bagno che ci vengono proposti anche indossati da personaggi dello spettacolo o del web. In molti si chiedono come mai la roccia, i boschi, le lunghe passeggiate riposanti attraggano meno di una proposta di soggiorno marino. Ricevo messaggi che avanzano questo interrogativo, responsabilizzando la moda che concede spazi sempre più...