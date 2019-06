D'Avena e Malgioglio Arriva il Pride Village

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALTorna il Pride Village a Padova e si annuncia una grande dodicesima edizione per la manifestazione della comunità Lgbt che l'anno scorso ha totalizzato 200 mila partecipanti. Per tre mesi dal 14 giugno al 14 settembre tutte le settimane dal mercoledì al sabato dalle 19.30 fino a notte inoltrata la Fiera di Padova in una superficie di 10 mila mq proporrà ogni sera eventi di tutti i generi, tra spettacolo, cultura e dibattiti. Testimonial dell'inaugurazione del 15 giugno saranno due celebri donne della tv e della musica molto...