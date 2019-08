D'Alpaos: «La laguna vittima di malaffare» Il libro del professore che difende Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPERTOVENEZIA La laguna è in pericolo. Vittima dell'ingordigia di schiere di «prenditori», che per anni si sono «abbuffati di denaro pubblico» e continuano a perseguire unicamente il loro interesse, potrà salvarsi solo con un deciso «cambio di passo», con l' «ingresso di gente nuova, onesta e tecnicamente preparata», in grado di affrontare problemi complessi, primo fra tutti l'innalzamento del livello del mare. È un'analisi amara quella di Luigi D'Alpaos, professore emerito di idraulica all'università di Padova, esperto di...