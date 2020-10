DIGITALE

VENEZIA Sicurezza informatica, Corvallis cede la sua divisione specializzata alla torinese Tinexta, società quotata in Borsa (+ 11,72% ieri). L'Ad del gruppo padovano Enrico Del Sole: «Mantenuto il brand Corvallis per prodotti e servizi, avvio di nuovi percorsi di crescita».

Tinexta rileverà una quota di maggioranza, pari al 70%, del ramo d'azienda di Corvallis che si occupa di It e Ricerca e Sviluppo e che pesa per circa 51 milioni di euro sul valore di produzione complessivo dell'azienda padovana, che si attesta sui 140 milioni (2019 pro forma). Quest'area d'attività di Corvallis opera attualmente nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti e nell'attività di integrazione dei sistemi in particolare per banche e assicurazioni e, in quota minore, per le industrie. La formazione del personale è basata su una qualificata accademia grazie anche alla collaborazione con l'Università di Padova e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. Le attuali competenze tecnologiche e commerciali della divisione It di Corvallis, che verranno messe in sinergia con le altre due società acquisite ieri (Yoroi e Swascan) o in fase di acquisizione da parte di Tinexta. Tra gli obiettivi condivisi dell'operazione vi è anche lo sviluppo di un nuovo polo nazionale di cybersecurity.

«La divisione progetti e soluzioni It manterrà sul mercato il brand Corvallis - chiarisce Enrico Del Sole, Ad Corvallis - in riconoscimento del fatto che il nostro gruppo si è consolidato negli anni come uno dei principali fornitori italiani di soluzioni informatiche ad alto valore aggiunto, fidelizzando, grazie anche alle elevatissime competenze delle oltre 550 specialisti impiegati nell'It, un ampio e prestigioso portafoglio di grandi clienti. L'operazione avviata con il gruppo Tinexta continua Del Sole ci consentirà di entrare con autorevolezza nel mercato della cybersecurity, contribuendo a creare un grande polo di ricerca e sviluppo nazionale e aprendo la strada a nuovi percorsi di crescita e di creazione del valore». Tinexta in queste tre operazioni ha investito 47,8 milioni complessivamente e assorbito 700 professionisti del settore. La chiusura delle acquisizioni è atteso all'inizio del 2021, a eccezzione della quota di maggioranza di Swascan, che dovrebbe essere perfezionata entro il 2020. Le quote di minoranza del capitale delle tre società potranno essere acquistate da Tinexta nel 2024.

«Quella che annunciamo è la più importante operazione effettuata dal nostro gruppo dalla sua fondazione. Grazie a queste acquisizioni, Tinexta cresce considerevolmente in dimensioni arrivando a occupare circa duemila addetti, e fa il suo ingresso in una nuova area di business, la cybersecurity, con competenze e tecnologie che consentiranno di svolgere un ruolo da protagonista del mercato», commenta il presidente di Tinexta, Enrico Salza. «Così portiamo il fatturato del gruppo legato ad attività digitali a pesare circa il 55% del totale», aggiunge l'Ad di Tinexta, Pier Andrea Chevallard. «La nuova business unit si rivolge a un mercato molto ampio, in particolare le banche e imprese di grandi dimensioni, tutti alle prese con la trasformazione digitale - sottolinea Salza -. Una trasformazione ancora più urgente proprio in termini di sicurezza nel pieno di uno sviluppo senza precedenti dell'accesso a connessioni e a piattaforme, spinto anche dalla pandemia e dai cambiamenti in atto nelle abitudini di imprese, amministrazioni, cittadini». Tinexta è controllata al 55,7% da Tecno Holding (società partecipata dalle Camere di Commercio) e al 9,8% dal fondo Quaestio. Il resto è sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

