Cvn, dipendenti preoccupati Una lettera ai commissari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICHIESTAVENEZIA Uno svuotamento progressivo del Consorzio Venezia Nuova rispetto alle proprie professionalità a favore di altre aziende come Comar e Thetis. Un processo che le rappresentanze dei lavoratori hanno già denunciato in una lettera ai commissari, e che ritengono in atto nonostante le rassicurazioni fornite. Quindi chiedono un incontro urgente con gli amministratori straordinari per essere maggiormente coinvolti nell'attività di riorganizzazione interna e per non trovarsi di fronte ad un nuovo organigramma già completato.In...