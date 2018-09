Curiel, la moda elegante con atmosfera Art Nouveau

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFILATANel raccontarci il suo concetto di ivresse tradotto in una fusione incredibile di suggestioni, di sovrapposizioni, un'ebbrezza di trasparenze e chiusure ermetiche, o spacchi da bad girl e aperture morbide, sensualissime, Raffaella Curiel ci ha consegnato una pagina di cultura della moda senza precedenti. «Non basta far vestiti diceva Marcel Proust, parlando della genialità di Mariano Fortuny , divenuto la firma imprescindibile per il guardaroba delle eroine della sua Recherche bisogna saper vestire l'essenza». Con la...