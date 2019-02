Cura del verde negli ospedali Maxi appalto da un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ULSS 3MESTRE Approvato nei giorni scorsi il bando di gara per la manutenzione e la cura del verde pubblico dell'Ulss 3 Serenissima. Con il nuovo contratto triennale, che partirà nel 2019, si supera ufficialmente lo scoglio dell'incorporazione delle preesistenti Aziende, finora gestite separatamente e con modalità diverse. Risulta infatti ancora in corso il contratto di gestione del verde aziendale per l'area del distretto di Chioggia, che scadrà a fine 2019, mentre sono già scaduti i precedenti contratti analoghi per le aree degli altri...