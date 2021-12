GLI EFFETTI DEL VIRUS

MESTRE Cuore e Covid-19 è il tema al centro del convegno internazionale che si apre domani e che vedrà, collegati via internet, alcuni fra i più grandi cardiologi e pneumologi d'Europa. Sostanzialmente si tratta di un meeting scientifico pensato per un confronto sugli effetti che ha il Covid su cuore e polmoni. I pazienti guariti dal Covid-19 infatti spesso hanno problemi respiratori e cardiaci che si prolungano nel tempo, il cosiddetto long Covid.

CUORE E POLMONI

Da qui la necessità di monitorare e di mettere assieme le competenze e le conoscenze che cardiologi e pneumologi hanno iniziato ad accumulare in questi due anni di duro lavoro a stretto contatto con i pazienti che sono sopravvissuti alla pandemia. L'incontro scientifico Heart and Virus, which link?, con sottotitolo Long Covid syndrome and future scenarios, si focalizzerà proprio sui collegamenti tra virus e cuore e sulla necessità di mettere a punto protocolli di intervento per curare i pazienti che guariscono dal Covid, ma che presentano patologie diverse, soprattutto a carico di cuore e polmoni, che si prolungano nel tempo. Ecco perchè a questo incontro via web sono presenti i cardiologi più autorevoli nazionali e internazionali come il prof. Fausto Pinto dell'Università di Lisbona, il prof. Filippo Crea , cattedratico del Gemelli di Roma, il prof. Michele Senni primario della cardiologia di Bergamo, il prof. Angelo Carfi del Gemelli di Roma e grande esperto di long Covid syndrome.

I RELATORI

Fra gli italiani il prof. Gino Gerosa, cardiochirurgo e cattedratico di Padova, il prof. Andrea Vianello, pneumologo e cattedratico di Padova, e il dottor Fausto Rigo, che non ha nemmeno fatto in tempo ad andare in pensione come coordinatore delle Cardiologie dell'Ulss Serenissima che è già stato assunto da Villa Salus a Mestre. La struttura privata gli ha appena acquistato una sofisticata e costosa macchina per l'ecocardiografia tridimensionale grazie alla quale il dottor Rigo, che è un mago dell'ecografia, riuscirà ancor meglio di prima a diagnosticare e soprattutto a prevedere le patologie cardiache.

COORDINATORE MESTRINO

Ed è proprio Rigo il coordinatore scientifico di questo incontro, che si prolunga fino a mercoledì tra luminari della cardiologia e della pneumologia, proprio per fare il punto sulle cure e indicare gli scenari futuri della lotta alla sindrome post-Covid.

