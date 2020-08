CUOCHI A BORDO

Edipo Re è una storica imbarcazione teatro di traversate straordinarie per Pier Paolo Pasolini e il pittore Giuseppe Zigaina che la trasformarono in luogo di incontri visionari. La famiglia Righetti salvò nel 2011 Edipo Re da una triste sorte in Croazia. Angelo e Francesca, i figli Sibylle e Riccardo, l'hanno restaurata. Abbandonata ed inutilizzata per decenni, Edipo Re è tornata ad essere barca a tutti gli effetti , mezzo di trasporto di persone, merci, e soprattutto di idee, ma anche un luogo.

ESPERIENZA UNICA

L'ultima, fra le tante, è quella di riunire una specie di Dream Team della cucina veneziana d'autore sull'imbarcazione, a spasso per la Laguna: i cuochi dei ristoranti Local, Glam, Al Covo, Alle Testiere, Antiche Carampane e Oro hanno aderito ad un progetto goloso, il cui obiettivo è (anche), raccontare a veneziani e turisti una Venezia insolita attraverso la sua Laguna e i suoi prodotti e le persone, e promuovere una nuova forma di turismo sostenibile. Chi vorrà vivere questa esperienza, che è soprattutto un modo nuovo, rispettoso di fare turismo e conoscenza di luoghi straordinari dice Sibylle Righetti vivrà un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, fatta di contaminazioni e amore per il territorio. La navigazione inizia in tarda mattinata in direzione Laguna Nord; nel frattempo verranno serviti cicchetti, poi l'aperitivo e infine un pranzo, in cui i prodotti locali saranno protagonisti, abbinati a vini accuratamente selezionati. Le prenotazioni sono aperte e si potrà scegliere il proprio equipaggio. Per info e prenotazioni chiamare i ristoranti coinvolti oppure Sibylle stessa, al numero: 339/1699806. (c.d.m.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA