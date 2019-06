«Cuoche del Nordest, fatevi avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOSi cercano Cesarine in Veneto e Friuli Venezia Giulia. A lanciare l'appello è l'associazione Home food le Cesarine nata nel 2004 e che attualmente accoglie seicento tra cuoche e cuochi casalinghi che hanno ospitato alle proprie tavole circa cinquemila turisti, l'80% dei quali stranieri, con americani in testa, seguiti da tedeschi, giapponesi, scandinavi, olandesi, francesi, australiani e indiani. Un'associazione nata per scoprire ricette e segreti tipici di ogni territorio italiano, ma che nel 2016 è diventata la start-up Home food...