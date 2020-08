CULTURA

VENEZIA La Scuola Grande dei Carmini riapre sette giorni su sette e cerca uno sponsor. «Nonostante la pandemia persista, dal 31 agosto abbiamo deciso di riaprire tutti i giorni della settimana», annuncia il Guardian Grande Franco Campiutti.

La Scuola negli ultimi mesi, visto il drastico calo del turismo, era infatti rimasta aperta solo nei week-end, sempre regolando gli accessi nel rispetto delle normative. «Abbiamo voluto continuare ad esserci anche se garantendo solo un'apertura parziale e nonostante le spese di gestione per fortuna siamo riusciti a non andare in perdita», spiega Campiutti. Negli ultimi tempi le cose pian piano hanno cominciato a riprendersi, tanto che in Scuola si è verificato un afflusso turistico fino ad una quarantina di accessi al giorno, una piccola ripresa che dà speranza per i prossimi mesi. A ripartire inoltre saranno anche le attività collegate alla confraternita, come concerti e conferenze per cui è stata rivista la capienza dei posti a sedere, dimezzati a 120.

Con la riapertura la Scuola Grande annuncia anche la ripresa dei restauri della controfacciata, sospesi due anni fa per intervenire con urgenza sulla facciata marmorea esterna. I lavori partiranno in autunno e avranno un costo di circa 25 mila euro: «Siamo alla ricerca di uno sponsor che ci assista in quest'ultima impresa», è l'appello del Guardian Grande. La controfacciata presenta il grande dipinto monocromo tripartito dell'Annunciazione che fa parte del ciclo pittorico tutt'ora completo realizzato da Nicolò Bambini e dal figlio Giovanni nel 700. Il restauro sarà eseguito dalla restauratrice Maristella Volpin, con cui la confraternita ha già lavorato in passato: «Un lavoro che la Scuola ha deciso di portare a termine anche in vista dei festeggiamenti per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, a cui parteciperà con varie iniziative».

