CULTURA

VENEZIA Con il progetto Natale di Luce 2021 il Comune di Venezia vuole diffondere cultura. Per le prossime festività, infatti, i Musei Civici avranno aperture straordinarie e prolungate per permettere a cittadini e visitatori di scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee anche negli orari serali. «La cultura illumina il mondo e in questo Natale di luce ricco di eventi e manifestazioni non potevano mancare i nostri Musei - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro - Saranno feste all'insegna della speranza e della voglia di rinascita, proprio nell'anno in cui Venezia celebra i suoi 1600 anni: una storia fatta di Nascite e Rinascite, come recita il titolo della bella mostra Venetia 1600 allestita nella magnificenza di Palazzo Ducale. Feste che vivremo in sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti Covid19. Le luminarie portano la luce nelle nostre strade, nelle nostre calli e in tutto il territorio, la cultura e la bellezza illuminano la nostra storia e il nostro presente aiutandoci nel nostro andare verso il futuro, forti di un patrimonio unico al mondo».

Mariacristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, ha poi spiegatoche «grazie all'amministrazione comunale le feste saranno accompagnate dai nostri musei, pronti ad accogliere in piena sicurezza innanzitutto i nostri cittadini, che ricordo hanno sempre accesso gratuito alle nostre collezioni. L'estensione degli orari di apertura è un segno tangibile in un momento difficile in cui trovare serenità, se è vero che l'arte e la bellezza possono curare' l'animo delle persone. Il nostro patrimonio è a disposizione dei veneziani e di tutti quelli che amano e ammirano la nostra città. Vi aspettiamo numerosi».

APERTURE SERALI

Palazzo Ducale e Museo Correr saranno aperti fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22) ogni venerdì, sabato e domenica dal 17 dicembre al 9 gennaio 2022. Per le feste di Natale e del Nuovo anno i Musei Civici saranno aperti tutti i giorni da venerdì 17 dicembre a domenica 9 gennaio 2022. Sul sito della Fondazione MUVE sono indicati nel dettaglio gli orari di tutti musei che saranno aperti: Palazzo Ducale; Museo Correr; Ca' Pesaro-Galleria Internazionale d'Arte Moderna; Ca' Rezzonico-Museo del Settecento Veneziano; Casa di Carlo Goldoni; Museo del Merletto a Burano; Museo del Vetro a Murano, Museo di Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo; Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue. (lo.mi.)

