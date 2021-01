TENDENZE

Alla sua destra Raffaello Napoleone, AD di Pitti Immagine, alla sinistra Agostino Poletto, Direttore Generale di Pitti, alle spalle, dietro a un grande scaffale di legno sul quale era visibile la maglieria che caratterizzerà il nuovo guardaroba maschile: i maglioncini da città, i giubbotti metropolitani per la prossina stagione fredda (autunno-inverno 2021-22), e dietro, come una immensa scenografia, una vetrata grande come l'intera parete lasciava scorgere gli alberi altissimi, il verde intenso del bosco di Solomeo dove sorge l'impero di Cucinelli immerso nella natura prorompente del villaggio umbro antico riportato allo splendore dall'intervento prezioso voluto da Cucinelli. Così la scena della conferenza internazionale che ieri ha tenuto incollati al monitor migliaia di giornalisti di tutto il mondo per l'apertura di Pitti Connect, una anticipazione streaming sul Pitti Uomo, il Salone che dovrebbe inaugurarsi in versione fisica, come ogni anno a Firenze, per presentare la nuova moda maschile. Ma il condizionale, legato alle vicende del coronavirus. Poi è stata la volta di Brunello Cucinelli «Siamo più disponibili alla gentilezza, più propensi all'amabilità, alla comprensione, abbiamo voglia di tornare come eravamo ma non saremo più come eravamo: saremo migliori. Cucinelli non ha perso l'occasione per portarci all'interno del suo pensiero filosofico, quella scelta spirituale che resta la cifra di lettura che l'imprenditore umbro che ha inventato il capitalismo francescano non cessa di proporre come via da seguire.

Un pensiero particolare Cucinelli l'ha rivolto alla Cina - tramite una interprete che ha voluto vicino per ricordare quanto il paese della Muraglia abbia contribuito , sia ben presente nella nostra vita con una cultura che non solo alle creazioni che vengono prodotte qui a Solomeo dove l'Oriente ha offerto ispirazioni importanti , ma all'intera produzione di moda italiana ed europea ha dato occasioni di riflessione creativa infinite». Non si sa se davvero il 23 febbraio vedrà l'apertura reale della fiera di Pitti Uomo a Firenze, con la presenza di espositori e pubblico, giornalisti e amanti della moda, ma con l'iniziativa di Solomeo, Pitti Connect è a disposizione.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA