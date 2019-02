Cucinare in fiera Festa dei sapori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA NUOVATerritorio, tradizione, innovazione, passato, presente e futuro: c'è tutto in Cucinare l'evento che torna, per il settimo anno, negli spazi della Fiera di Pordenone da sabato a lunedì, sull'onda del successo delle precedenti edizioni firmate da Fabrizio Nonis, ideatore e anima del format che ha portato in fiera negli anni fra le 15 mila e le 18 mila presenze e ha fatto della manifestazione un punto di riferimento per la ristorazione del Nordest, gli appassionati di cucina e della buona tavola. Quest'anno però si cambia, formula...