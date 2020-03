GLI APPUNAMENTI

La stagione sciistica sulle Dolomiti si avvia verso la fase finale e in Alta Badia l'inverno verrà salutato con un calendario ricco di eventi golosi che dai primi giorni di marzo si protrarranno fino al 13 aprile, giorno in cui skilift e seggiovie gireranno per l'ultima volta. Dalle valle altoatesina confermano l'intero programma di manifestazioni enogastronomiche, che pertanto non dovrebbe subire variazioni a causa del coronavirus.

Si comincia domani con Sommelier in pista, iniziativa che durante l'inverno punta a valorizzare i migliori vini dell'Alto Adige. Sarà l'occasione per abbinare le sciate sulle piste con la degustazione dei calici di alcune tra le più rinomate cantine bolzanine. I partecipanti verranno accompagnati dai maestri di sci, nonché dai sommelier locali che presenteranno i vini nei rifugi. Si replica martedì 10 marzo.

PIATTI STORICI

Dal 15 al 22 marzo torna la Roda dles Saus, un'intera settimana dedicata alla cucina ladina nell'incantevole scenario di Santa Croce, l'area sciistica più tranquilla dell'Alta Badia, defilata rispetto alle altre zone del comprensorio, decisamente più trafficate. Sciando di baita in baita si potranno assaporare i piatti che nascono dalla tradizione dolomitica più autentica, anche in questo caso sposati a nobili vini altoatesini. I cuochi dei rifugi sparsi lungo la facile e panoramica pista che dai 2045 metri di altitudine di Sass dla Crusc scende a Pedraces, prepareranno le ricette tipiche di queste montagne, alcune delle quali tramandate di generazione in generazione. Qualche esempio? I canederli pressati alle ortiche con insalata di patate alle erbe aromatiche serviti al rifugio L'Tamá, oppure gli gnocchi di grano saraceno con ragù di cervo e sedano rapa preparati al rifugio Lee. Ma anche la guancia di manzo al Lagrein con patate allo speck del rifugio La Crusc e le frittelle ripiene di marmellata e papavero del rifugio Nagler. Questo evento non è riservato esclusivamente agli sciatori, poiché le varie baite sono raggiungibili a piedi o con gli impianti di risalita.

WINE SAFARI

Il vino di qualità avrà il ruolo di primo attore durante il Wine Skisafari, evento giunto alla sua decima edizione, quest'anno in programma domenica 22 marzo. Ad ospitare le degustazioni saranno i rifugi Piz Arlara, Bioch, I Tablà e Pralongiá, che sorgono tutti a 2000 metri di quota. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con il Consorzio vini Alto Adige e si svilupperà con la consueta e rodata formula: gli sciatori potranno spostarsi di baita in baita dove saranno accompagnati negli assaggi in una sorta di viaggio sci ai piedi alla scoperta della grande varietà di vini del territorio.

VINTAGE PARTY

Il sipario sulla stagione sciistica calerà solo dopo il Skicarousel vintage party, una festa di due giorni che si svolgerà a Pasqua e Pasquetta, ovvero domenica 12 e lunedì 13 aprile. Sempre con la partecipazione attiva dei cuochi dei rifugi, i menu verranno arricchiti di piatti particolarmente gustosi, come quelli in voga negli anni Ottanta. Spazio quindi a proposte sostanziose, servite in ambientazioni che ricreeranno le allegre atmosfere di altri tempi: ogni baita sceglierà un periodo vintage diverso, conferendo al locale un clima congruo sia nell'allestimento che nella scelta della musica. In entrambe le giornate, la festa proseguirà in serata tra i paesi. Così domenica il centro di La Villa verrà chiuso al traffico e lungo la strada principale sarà allestito un vero e proprio Vintage village, dove ci si potrà intrattenere con l'animazione musicale e con le proposte dei ristoratori della valle. Il giorno di Pasquetta, invece, gli sciatori si cimenteranno in una gara di sci vintage presso la pista La Para, dove è ancora in funzione uno degli ultimi skilift con il gancio. La gara ad ostacoli tra i paletti, tutt'altro che competitiva, sarà aperta a tutti, purché si utilizzino vecchi sci usati che non siano carving. La festa terminerà nel centro di Corvara con il Vintage after party. Per riportare il calendario indietro di almeno 40 anni, sulle piste come ai tavoli dei rifugi.

