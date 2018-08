CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Crollo della lira e paese in pericolo. Non si tratta (ancora) dell'Italia, bensì della Turchia. Esempio lampante di quello che può accadere ad avventurarsi sulla improvvida strada del sovranismo nella stagione in cui, piaccia o non piaccia, comanda la globalizzazione. Venerdì la moneta turca è crollata ai minimi storici, arrivando a perdere sul dollaro più di un terzo da inizio anno, con l'inflazione al 15% e i tassi sui titoli decennali oltre il 20%. Con ciò innescando un contagioso panico sui mercati: preoccupa un governo autoritario...