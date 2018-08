Crocierista in mare, c'è un video della caduta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Il compagno ha raccontato di non averla più vista dopo un litigio, mentre le telecamere della nave la riprendono da sola, sul ponte, prima di finire in acqua. La vicenda della donna britannica di 46 anni precipitata in mare dalla nave Cruis Star dove viaggiava - e miracolosamente salvata dopo 9 ore di permanenza in acqua - è stata ricostruita così dagli agenti della Polmare. Il fatto, accaduto al largo dell'Istria, risale alla notte tra sabato e domenica, quando la nave della Norwegian Cruise Line è poi arrivata nel...