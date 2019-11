CROCIERE VENEZIA Un altro modello è possibile per il mondo - sempre in espansione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CROCIEREVENEZIA Un altro modello è possibile per il mondo - sempre in espansione - del crocierismo. Il giornalista e scrittore Silvio Testa, che tra il 2012 e il 2014 era stato il portavoce del Comitato No grandi navi lo propone al ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, affinché possa incoraggiare le compagnie almeno a sperimentarlo. Si tratta di una controtendenza al gigantismo navale, che sta producendo unità di 350 metri e da 6mila passeggeri. Il ministro potrebbe imporre il cambio del modello che si è dimostrato difficilmente...