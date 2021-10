Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ORDINANZAVENEZIA Da sabato scorso è attivo l'ormeggio Fusina 4, dedicato alle crociere. Ma finora solo una nave è riuscita a utilizzarlo: la seconda ha dovuto cambiare destinazione a causa del vento previsto per il giorno della partenza.La Capitaneria di Porto ha infatti emanato un'ordinanza per disciplinare, in funzione delle crociere, la navigazione in bocca di porto di Malamocco e ha stabilito la necessità dell'assistenza di due...