Crociera Reyer a bordo di Msc E Martini chiede il boicottaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano non ci sta. Forte è il suo disappunto verso la cosiddetta Crociera Reyer che, giunta alla sesta edizione, salperà dalla città lagunare il prossimo 6 luglio (con rientro il 13). Una contrarietà espressa senza troppi giri di parole in una lettera aperta destinata ai giocatori della squadra orogranata campione d'Italia e in modo particolare al suo playmaker Andrea De Nicolao che sarà a bordo della Msc Musica, in una traversata in cui gli...