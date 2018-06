Crescentini: «Sarò un'oltranzista islamica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Sono stata fortunata ho infilato un film dopo l'altro, una cosa che mi ha fatto anche un po' paura. Mentre a chi non mi sa ancora inquadrare se sono un'attrice comica o drammatica, dico solo: va bene così. È una cosa che mi piace, sono comica e drammatica allo stesso tempo proprio come nella vita». A parlare, ospite del festival Lo schermo è donna' a Fiano Romano, è un'esuberante Carolina Crescentini, 38 anni, attrice aretina e poi romana d'adozione. Per lei nei prossimi mesi ancora televisione e un film marocchino in post-produzione,...