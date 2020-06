MUSICA

L'estate dei grandi concerti rimandata al 2021 riparte da Villa Manin di Passariano (Udine), Bibione e Lignano. Sono sette le date annunciate ieri dal promoter friulano Fvg Music Live che apriranno i tour estivi di Cesare Cremonini (a Passariano e a Padova), Tiziano Ferro (a Lignano e a Padova), nonché le date zero programmate a Bibione anteprime dei tour di Ultimo, Max Pezzali e Salmo. La pazienza che gli appassionati dei grandi concerti dovranno portare quest'anno - a causa dell'annullamento dei tour dovuto alla pandemia verrà ricompensata il prossimo anno con una full immersion e un fitto calendario di appuntamenti (i biglietti già acquistati per il 2020 saranno validi per il 2021).

PASSARIANO & PADOVA

Si inizierà il 1.giugno 2021 a Villa Manin di Passariano: la storica dimora accoglierà la prima data del tour di Cesare Cremonini (prodotto da Live Nation) con unica variazione ovvero lo spostamento dallo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro alla dimora storica friulana. Dopo una tappa a Imola e a Milano, il cantautore bolognese tornerà nel Nordest il 12 giugno con un concerto allo Stadio Euganeo di Padova. Nel frattempo venerdì 4 giugno sarà lo Stadio Comunale di Bibione ad accendere i riflettori per la data zero debutto in anteprima di uno dei tour più attesi dell'estate: a esibirsi sarà Ultimo, il più giovane artista italiano ad essersi mai esibito negli stadi, con all'attivo 35 dischi di platino e 18 dischi d'oro, nonché cantante più ascoltato su Spotify nel 2019. Nella località balneare veneta Ultimo aprirà il fitto cartellone di concerti già sold out attraverso tutta la penisola e in parte destinato a sostenere una campagna Unicef, Fondo per Nazioni Unite per l'infanzia a tutela dei bambini e degli adolescenti. Due giorni dopo, domenica 6 giugno, sarà Lignano a dare il via al tour estivo negli stadi di una delle voci maschili più potenti della scena pop italiana.

LIGNANO & BIBIONE

Tiziano Ferro arriverà nella cittadina friulana per il concerto in programma allo Stadio Teghil, riprogrammando le date del TZN 2021 (anche in questo caso i biglietti precedentemente acquistati per il 2020 saranno validi). Tiziano Ferro sarà poi a Padova allo Stadio Euganeo il 14 luglio nella penultima delle date del tour estivo organizzato da Live Nation. Al lavoro per l'evento in doppia data anche Max Pezzali il cui doppio concerto San Siro canta Max sarà lanciato in anteprima nella data zero di sabato 26 giugno a Bibione (concerto organizzato e prodotto da Vivo Concerti). Sarà la prima volta da protagonista sul palco di San Siro per il cantante, a quasi trent'anni dal debutto di carriera con Mauro Repetto negli 883. Bibione chiuderà la tripletta di date zero sabato 3 luglio nel concerto (sempre allo Stadio Comunale) di Salmo, uno dei rapper italiani riuscito a portare la dimensione più tradizionale dell'hip hop al più largo pubblico, in un concerto prodotto e organizzato da Vivo Concerti, e annunciato da Fvg Music Live assieme a Zenit srl, che farà da anteprima alla data evento a San Siro il 12 luglio. «Finalmente possiamo iniziare a proiettare energie ed entusiasmo nell'estate 2021. Confidiamo in una ripresa dei concerti, in un 2021 ricco di eventi e ci auguriamo che tutto il pubblico ci seguirà e supporterà con la positività e la carica di sempre» ha commentato Luca Tosolini, amministratore di Fvg Music Live.

Valentina Silvestrini

