Cremonini da stadio tour al via da Lignano

MUSICAFine settimana di grandi concerti a Nordest: in arrivo, la musica di Cesare Cremonini, le note del duo formato da Luciano Biondini e Javier Girotto e la voce calda e sensuale di Mario Biondi. Il primo dei tre appuntamenti in calendario è fissato per questa sera, allo stadio di Lignano Sabbiadoro, cornice che ospiterà la partenza del tour del cantautore bolognese classe 1980. Data zero dell'avventura che nelle prossime settimane vedrà il musicista debuttare sui palcoscenici degli stadi: dallo stadio San Siro di Milano (dove approderà...