CRANIOPUNTURAIL CORSOOggi, domani e dopodomani alla Scoletta dei Calegheri a San Tomà si terrà il corso teorico-pratico di craniopuntura YNSA (Yamamoto New Scalp Acupunture YNSA). Una tecnica antica, efficace per il trattamento del dolore e in patologie neurologiche.Oggi il corso si terrà dalle 14.30 alle 19 dal titolo YNSA e punti basici. La relatrice è Elba Lopez Bentancur, medico chirurgo specialista in reumatologia e Psichiatria. Docente di craniopuntura YNSA e co-direttrice del gruppo di studi terapeutici bioenergetici di Montevideo -...