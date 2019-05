Cracco: «Io il tiramisù lo faccio con la panna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA«Io il tiramisù lo faccio con la panna». Silenzio. Sgomento. Che Carlo Cracco fosse l'eretico di talento della cucina italiana si sapeva da tempo, ma che lo chef stellato veneto sposasse addirittura la ricetta friulana ha la dirompenza di un colpo al cuore. «Ma non c'è mica ideologia - spiega subito - noi abbiamo un problema pratico. Alla pasticceria in Galleria Vittorio Emanuele (la sua ultima creatura milanese) si serve come dolce in porzione e se non ci metti la panna si affloscia. Tutto qui». Si ma la Bibbia della cucina...