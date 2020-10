Covid

Tamponi

nasali

Il premier Conte ha detto che le scuole non chiuderanno. Sta di fatto però che, complice l'eccessivo affollamento dei mezzi pubblici complice anche alcuni comportamenti superficiali da parte di qualcuno (ad es. non indossare le mascherine all'aperto), i casi positivi stanno aumentando. Di fronte ad un caso positivo tutti gli alunni e gli insegnanti di quella classe vengono sottoposti a tampone. Il tampone certifica, se negativo, che in quel momento non si è contratto il virus. Dopodiché si torna in classe e se esce un altro positivo si fa un altro tampone e così via. Poiché andiamo verso la stagione fredda e i positivi saranno in aumento quanti tamponi dovremo fare? Ogni tampone oltre che fastidioso non lascia indifferenti le mucose nasali.

Lino Renzetti

Politica

Il compleanno

del PD

Era il 14 ottobre 2007 quando venne fondato il Partito Democratico. Quando qualcuno compie gli anni, normalmente gli si fa un regalo. Questa volta, rovesciando la situazione, mi permetto di chiedere io dei piccoli regali al Pd in questa circostanza. Eccoli: far cessare il fuoco amico che sistematicamente lo debilita; rileggere (e praticare) quanto contenuto nel proprio Statuto e nei propri Codici; abbandonare forme di superbia intellettuale, aprendosi di più all'ascolto di tutti; proporre e gestire forme innovative ed efficaci di dialogo istituzionale con le Opposizioni liberali; considerare il primato della Politica, come correlato e funzionale ad altri primati; ribadire che il fine non giustifica i mezzi; studiare, studiare di più, investendo con grande determinazione nei propri quadri giovanili maschili e femminili; controllare sempre i propri ancoramenti con i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione; dotarsi di un serio Progetto a medio termine, nella complessità in cui viviamo, per il nostro Paese e per l'Europa. Chiedo troppo?

Renato Omacini

Precisazione

Il Prosecco rosè

è solo Doc

Abbiamo notato che giovedì 15 ottobre '2020, a corredo dell'articolo Prosecco Rosè, un debutto col botto in cui si divulgano informazioni relative alla nuova tipologia di Prosecco Doc, è stata pubblicata un'immagine del territorio collinare di Conegliano Valdobbiadene, area di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg. Come ribadito più volte in diverse occasioni, Prosecco è un grande nome, che racchiude al suo interno realtà con peculiarità piuttosto diverse tra loro, come origine e caratteristiche; la versione Rosè si potrà produrre esclusivamente per la denominazione Prosecco Doc.

Innocente Nardi

presidente Consorzio Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg

Televisione

Mediaset

è come il Pd

In prima serata fra Rai 1 e Canale 5 quest'ultima vince la gara solo il sabato (Tu si che vales contro Ballando con le stelle). Le altre sere della settimana vince sempre Rai 1. Faccio l'esempio delle fiction: ogni fiction di Rai 1, anche in replica, fa boom di ascolti; ogni fiction di canale 5, anche in prima visione, fa flop di ascolti. I reality show ormai hanno stancato tutti. Barbara D'Urso è una grandissima professionista ma la domenica sera fa sempre flop di ascolti: perché non la tagliano? Mediaset è come il PD alle elezioni: perde contenta ed è contenta di perdere.

Emanuele Biasi

