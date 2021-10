Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOVENEZIA C'è un dato positivo che va rilevato: dopo un periodo con numeri ancora medio-alti, i ricoveri da covid sono in calo. Lo si vede consultando il bollettino giornaliero di Azienda zero della Regione. Mentre la settimana scorsa le persone costrette all'ospedalizzazione, chi in area non critica, chi in rianimazione, erano una cinquantina, adesso si è scesi a 37, per quanto riguarda tutta la provincia. In proporzione sono...