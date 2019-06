Costumi e foto sul mondo dell'Arena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una mostra da rendere itinerante nel mondo, con un brand forte, per far conoscere l'opera lirica e promuovere il Festival dell'Arena di Verona. È stato il sindaco Federico Sboarina a spiegare gli obiettivi con cui, ieri, a Verona a Palazzo della Gran Guardia in Bra, davanti all'Arena, si è inaugurata la mostra, Waiting for the Opera L'Opera in mostra che rimarrà aperta fino al 22 settembre. Un obiettivo ambizioso su cui Fondazione Arena è al lavoro da mesi e che si vorrebbe concretizzare con la mostra su Zeffirelli e l'Arena, già in...