Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Costi quel che costi (whatever it takes), a settembre la scuola deve ricominciare in presenza». La grande scommessa del premier Draghi è stata un punto fermo nell'azione di governo. Oltre il dibattito politico su green pass e controlli. Il ritorno in classe in sicurezza da lunedì di migliaia di ragazze e ragazzi in Veneto e nella gran parte delle regioni, ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società. Pur sapendo...