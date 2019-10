Così Venezia diventò Serenissima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIALa Serenissima ha una data di nascita ben precisa: il 12 maggio 1462, ovvero quando per la prima volta si nomina esplicitamente la «Serenissima signoria» nella promissione ducale di Cristoforo Moro. La promissione era una sorta di impegno programmatico da parte del neoeletto doge che, per di più, assumeva il titolo di «serenissimo principe».Solo da quel momento, quindi, è lecito parlare di Serenissima, mentre in precedenza lo stato era indicato come «Comune veneciarum». La signoria costituisce il vero e proprio esecutivo della...