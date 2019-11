Così Ulisse diventa calzolaio Paolini: «Il nostro Occidente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOSmessi i panni dell'eroe, un Ulisse non più guerriero, ma calzolaio si trova a peregrinare per dieci anni senza una meta con un remo in spalla. Marco Paolini veste i panni del protagonista dell'Odissea nello spettacolo Nel tempo degli dei, in scena al Teatro Verdi di Padova da oggi a domenica 17 novembre (info www.teatrostabileveneto.it). Quell'Ulisse pellegrino e invecchiato incarnato da Paolini incarna la storia dell'Occidente in un lavoro corale che coinvolge un gruppo di performer e musicisti composto da Saba Anglana,...