Così ti ridisegno Monselice e Solighetto

VENEZIA Ventisei centri storici, luoghi di bellezza per eccellenza, sotto la lente di ingrandimento dell'Istituto di Architettura di Venezia. Si inaugura oggi, alle 10, all'ex Cotonificio veneziano e agli ex Magazzini Ligabue, la mostra Italian Beauty. Alle 17.30, la premiazione dei progetti vincitori. Da Spilimbergo ad Alcamo, 26 centri storici italiani sono stati analizzati, ripensati, ridisegnati nel corso di tre settimane intensive di progettazione: 1300 studenti guidati da 26 architetti hanno investito energie, saperi e immaginazione per...