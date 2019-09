«Così tengo in piedi i Comuni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAIl bilancio del 10 per cento dei Comuni italiani, dipende anche da lui. Il ragionier Giovanni Gallo, che con la Abaco di Montebelluna si occupa della riscossione dei tributi per conto delle pubbliche amministrazioni. Un lavoro oscuro, ma di fondamentale importanza per far quadrare i conti. «Tanto per capirci - spiega Gallo - la Abaco recupera per il Comune di Padova 3,5 milioni all'anno di multe automobilistiche non pagate. Nel 2017 abbiamo portato alle casse dell'Ulss di Bolzano, 1,7 milioni per spese di assistenza sanitaria non...