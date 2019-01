«Così si salvò Michelangelo genio ribelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Il mio cognome, come quello di molti altri veneti, è di orgine austro-ungarico; e il mio, in particolare è legato a un ufficiale unghese originario della Transilvania; è stato naturale, a un certo punto, andare a visitare quelle terre. Stavo scrivendo un romanzo ambientato nella regione del conte Vlad, I cavalieri del Nord: scoprii un mondo meraviglioso e affascinante; al punto che, ogni anno, ci torno per qualche mese». Matteo Strukul è l'autore di una fortunata serie di romanzi sui Medici, ora di nuovo in libreria con Inquisizione...